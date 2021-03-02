Мінрегіон впроваджує поділ території України на функціональні зони

Міністерств о розвитку громад та територій вперше в історії України розробило поділ на функціональні типи територій. Загалом їх 10. Про це розповів очільник міністерства Олексій Чернишов в інтерв'ю LB.ua.

"На мій погляд вони, вдало та системно розроблені, тому що дають можливість розподіляти гроші не виключно між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це одразу кілька областей, які ми маємо розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжя Чорного та Азовського морів. Там одні й ті самі проблеми. Ми знаємо це з досвіду Одеської, Херсонської, Запорізької областей.

Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні – у першому випадку – в несприятливих умовах, в другому – навпаки. Є монофункціональні міста, наприклад, шахтарські регіони, котрі потребують зовсім іншої логіки", - розповів Чернишов.

Проєкти по функціональних територіях вже в стадії розробки.

"Вперше в історії України Стратегія регіонального розвитку має план заходів, які будуть фінансуватися. І левова частина цього плану – з Державного фонду регіонального розвитку. Внаслідок реформи ДФРР, яка вже на фінальній стадії, ми збільшимо розмір ДФРР з 1% видаткової частини державного бюджету України до 2% у наступному році і до 3% з 2023 року. З урахуванням скорочення цього року, 3% – це майже в 6 разів більше, ніж зараз", - розповів міністр.

Окрім того, Чернишов розповів про розвиткові проєкти, які в межах "Великого будівництва" почнуть з'являтися в регіонах з цього року. Їх, за словами міністра, відбирали обласні комісії, що здійснювали відбір за критеріями, а далі пропонували Кабміну.

"Саме області пропонують нам, які проєкти вони вважають за доцільне реалізовувати. Але ми поставили умову, що 30% з них мають бути розвитковими. Це була моя умова. Бо в деяких областей є проблема з формулюванням таких проєктів, тому що одне завдання побудувати якусь кількість соціальних об’єктів – амбулаторій, садочків, на цьому вже всі руку набили. Важливіше завдання – визначити, який пріоритет розвитку регіону, яка індустрія має бути підсилена, де брати фахівців, створення якого саме виробничого центра потрібно простимулювати. Це набагато складніше.

Які саме це проєкти? ... Скажімо, це створення муніципального інноваційного технологічного парку в місті Вінниця. Це і ІТ-школа, і дитячі техноцентри, і коворкінг, центр розвитку підприємництва, лабораторії тощо. Далі – перший центр креативної економіки. Я поки не скажу, в якому місті він буде. Ми проводимо конкурс, але це суперштука. Це така науково-виробнича ІТ-лабораторія, що сприятиме розвитку ІТ-сектору. Ми хочемо в деякі міста залучити додатковий розвиток ІТ-індустрії, там, де цього немає", - резюмував міністр.