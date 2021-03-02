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Ініціатора "бунту трейдерів" з Reddit позбавили ліцензії брокера

Раніше на нього подали в суд за маніпулювання ринком.

Ініціатора "бунту трейдерів" з Reddit позбавили ліцензії брокера
Фото: CNET Highlights / Youtube

Американський регулятор FINRA забрав ліцензію фінансового брокера у Кіта Гілла, відомого під ніками Roaring Kitty на YouTube і DeepFuckingValue на Reddit.

Про це пише Reuters.

Гілл був центральною фігурою в січневому "бунті трейдерів" з Reddit, які розігнали вартість акцій мережі магазинів відеоігор GameStop на 1000%.

Тепер Гілл не має права виступати в якості брокера, який купує чи продає цінні папери від імені клієнтів, та надавати платні консультації. Він був зареєстрований як агент MML Investors Services LLC, брокерсько-дилерського підрозділу компанії MassMutual.

В січні на Гілла подали в суд за те, що він свідомо маніпулював ринком, позиціонуючи себе як інвестора-любителя, хоча насправді був ліцензованим спеціалістом з цінних паперів.

Його також викликали для надання показів перед фінансовим комітетом Палати представників США, де він заявив, що не просив нікого купувати чи продавати акції заради власної вигоди.

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