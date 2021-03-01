НБУ скоротив перелік системно важливих банків

Національний банк опублікував оновлений перелік системно важливих банків.
Як повідомляється на сайті НБУ, у порівнянні з минулим роком він скоротився з 14 до 13 установ - до переліку не потрапив Кредобанк.
Системно важливими банками в Україні у 2021 році будуть вважатися:
- А-Банк;
- Альфа-банк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал банк.
До них застосовуються підвищені вимоги. Наприклад, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості (цей показник призупинено через пандемію COVID-19).
По-друге, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог Національного банку. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.
По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20% (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25%).
Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.
Станом на 1 березня 2021 року в Україні налічувалося 73 банки.