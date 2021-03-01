НБУ скоротив перелік системно важливих банків

До переліку на 2021 рік не потрапив Кредобанк.

Національний банк опублікував оновлений перелік системно важливих банків.

Як повідомляється на сайті НБУ, у порівнянні з минулим роком він скоротився з 14 до 13 установ - до переліку не потрапив Кредобанк.

Системно важливими банками в Україні у 2021 році будуть вважатися:

А-Банк; Альфа-банк; ОТП банк; Ощадбанк; Південний; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрексімбанк; Укрсиббанк; Універсал банк.

До них застосовуються підвищені вимоги. Наприклад, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості (цей показник призупинено через пандемію COVID-19).

По-друге, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог Національного банку. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20% (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25%).

Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Станом на 1 березня 2021 року в Україні налічувалося 73 банки.