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Офісом великих платників податків забезпечено повернення державі 90 млн грн, - голова ДФС

Забезпечення відшкодування збитків є одним із механізмів наповнення державного бюджету.

Офісом великих платників податків забезпечено повернення державі 90 млн грн, - голова ДФС
Фото: logos-ukraine.com.ua

На сайті Державної фіскальної служби з’явилась інформація щодо розслідування Офісом великих платників податків роботи одного з державних підприємств та проведення ряду заходів, направлених на протидію розкрадання державних коштів на суму 90 млн гривень.

Стало відомо, що службові особи визначеного державного підприємства в період 2018 року навмисно ухилялися від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

“Забезпечення відшкодування збитків є одним із механізмів наповнення державного бюджету. Головним, пріоритетним напрямком нашої з командою роботи є економічна безпека країни. Будемо докладати максимум зусиль для виконання поставлених завдань”, - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, що в грудні на позачерговому засіданні Кабміну Мельника Вадима призначили головою Державної фіскальної служби.

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