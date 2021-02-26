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До програми "Доступна іпотека 7%" долучилися перші сім банків

Це державні ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк, а також комерційні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.

До програми "Доступна іпотека 7%" долучилися перші сім банків
Фото: vodoley-rielt.ru

Угоди з Фондом розвитку підприємництва у рамках програми "Доступна іпотека 7%" підписали перші сім банків. Це державні ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк, а також комерційні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні готові підписати договори сім банків... Найближчим часом до програми приєднаються й інші", - сказав міністр перед підписанням угоди в Києві 26 лютого.

Як повідомляли, програма "Доступна іпотека" передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 млн грн. Максимальний термін - 20 років, мінімальний перший внесок - 15% вартості, максимальний розмір комісії банку - 0,5% річних. При цьому перевищення нормативної площі предмета іпотеки в межах 20% позичальник сплачує за рахунок власних або кредитних коштів без компенсації відсотків.

Програма охоплює первинний і вторинний ринок житла, зокрема індивідуальні будинки. При цьому термін введення в експлуатацію будівлі має бути після 2014 року.

Кабмін 15 лютого 2021 року збільшив максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника і членів його сім'ї з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

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