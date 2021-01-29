Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
Рада ухвалила постанову з рекомендаціями Кабміну щодо пільг на комунальні тарифи
Рада ухвалила постанову з рекомендаціями Кабміну щодо пільг на комунальні тарифи
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Youtube видалив канал Дубінського
Youtube видалив канал Дубінського
ГоловнаЕкономікаДержава

На Полтавщині викрили схему ухилення від сплати податків на 180 млн грн

Підприємства ухилилися від сплати податків у сумі близько 30 млн грн.

Податкова міліція у Полтавській області припинила діяльність центру мінімізації платежів в бюджет, який надавав послуги з ухилення від сплати податків та виведення у "тінь" грошей підприємствам Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.

За версією слідства, група мешканців Полтавщини з використанням підконтрольних підприємств налагодили імпорт матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна тощо).

"З метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ фактично використані для виготовлення товарів матеріали документально реалізовувалися в адресу таких підприємств, а отримані за це на рахунки кошти знімалися готівкою через банківські установи та поверталися замовникам, за виключенням 10% від перерахованих коштів, які слугували винагородою за протиправні послуги", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за інформацією правоохоронців, протягом 2018 – 2020 років проконвертовано понад 180 млн грн., а підприємства ухилилися від сплати податків у сумі близько 30 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці вживають заходи для притягнення фігурантів справи до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 3 грудня Служба безпеки України викрила у Херсонській області факти організації схеми систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також