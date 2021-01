Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Україна ввела трирічні санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Про це йдеться в рішенні РНБО від 28 січня.

Під санкції потрапили Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Китай), Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Китай), а також громадянин Китаю Ван Цзін.

Заборони, передбачені цим рішенням, включають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на транзит ресурсів і польотів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону на вчинення правочинів з цінними паперами цих компаній, заборону на збільшення розміру статутного капіталу компанії, що їм належать, скасуванні віз та анулювання візитів.

Нагадаємо, що власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським