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Печерський суд скасував Лагуну заборону на виїзд за кордон

Обмеження у праві виїзду за межі України наклали в грудні 2020 року.

Печерський суд скасував Лагуну заборону на виїзд за кордон
Фото: www.depo.ua

Печерський районний суд Києва 11 лютого задовольнив клопотання колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна та скасував йому заборону на виїзд за кордон, пише Finbalance.

Обмеження у праві виїзду за межі України на банкіра наклали в грудні 2020 року на строк до погашення багатомільйонного боргу перед Ощадбанком.

Печерський райсуд, скасовуючи заборону, визнав, що на все майно Лагуна накладено арешт в межах виконавчих проваджень, "тобто він не має об’єктивної можливості його реалізувати, а кошти направити на погашення заборгованості, а отже, відсутній факт ухилення від виконання своїх зобов’язань".

Крім того, суд зауважив, що Лагун є стороною або свідком у судових спорах за кордоном і потребує зустрічей з іноземними адвокатами за кордоном.

З огляду на це Печерський райсуд вирішив, що відсутні "достатні підстави вважати, що М. Лагун ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього відповідним судовим рішенням, та має намір виїжджати за межі України з метою невиконання цього рішення".

Нагадаємо, 15 грудня 2010 року Дельта Банк і Ощадбанк уклали два договори про відкриття і ведення кореспондентських рахунків. Згодом за цими договорами утворилася заборгованість перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн і 12,5 млн євро (всього близько 4,2 млрд грн).

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