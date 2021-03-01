Goldman Sachs перезапускає криптовалютний відділ на тлі зростання Bitcoin

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США Goldman Sachs перезапустила свою торговельну платформу криптовалютами і з наступного тижня почне продавати ф'ючерси на Bitcoin.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Ця платформа, як повідомляється, є частиною діяльності Goldman у секторі цифрових активів. Вона також включатиме до себе проєкти, пов’язаніз технологією блокчейн та цифровими валютами.

Перезавантаження торгового майданчика відбувається на тлі зростаючого інтересу установ до Bitcoin, який за останній рік зріс більш ніж на 470%.

Незважаючи на значне зростання ціни Bitcoin, його курс залишається нестабільним. Це робить криптовалюта і пов'язані з нею похідні фінансові інструменти привабливими для інвесторів, які женуться за прибутковістю в умовах рекордно низьких процентних ставок.

Goldman вперше створив відділ криптовалюти у 2018 році на тлі падіння ціни Bitcoin з рекордних максимумів і зниження інтересу інвесторів до цифрових валют.

Нагадаємо, ринкова капіталізація Bitcoin 19 лютого досягла 1 трильйону доларів після чергового стрибка ціни на криптовалюту. Чергове збільшення ціни Bitcoin було викликане появою ознак того, що криптовалюта отримує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до фінансової корпорації BNY Mellon.

Втім, багато аналітиків і інвесторів як і раніше скептично ставляться до недостатньо врегульованого, вкрай волатильного цифрового активу як криптовалюта.