В Україні можуть створити Фонд фондів

Голова Офісу національної інвестиційної ради при президентові Ольга Магалецька розповіла, що Міністерство економіки збирає робочу групу з міжнародними організаціями для обговорення створення в Україні Фонду фондів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, днями було презентовано пропозицію створення двох фондів, і це - дві окремі концепції.

"Почнемо з Фонду фондів. Ідея в тому, що держава дає від 10% до 20% бюджетування для цього фонду, а решту - вже міжнародні фінансові організації (МФО). Наприклад, в Європі в цій ролі виступає група European Investment Bank - чи то сам EIB, чи то його фонд EIF. Ця група фінансує подібні фонди в різних країнах: в Німеччині, Болгарії, Австрії та інших країнах центральної Європи. Далі інвестиції від цього Фонду фондів йдуть по іншим фондам, які в свою чергу інвестують в компанії та проєкти – це більше венчурні інвестиції, орієнтовані на сектори hi-tech чи IT", - пояснила Магалецька.

Вона навела приклад, що у Польщі за участі EIF та Державного Банку Польщі створений Фонд у розмірі 90 млн євро, для стимулювання інвестицій в акціонерний капітал інноваційних підприємств. У країнах Центральної Європи Фонд фондів, окрім інвестицій у акціонерний капітал, також купляє корпоративні облігації інноваційних підприємств, які перебувають на початку розвитку. В результаті підприємства розширюють можливості для фінансування свого розвитку.

"Ідея Фонду фондів зараз дуже добре сприймається. Чесно кажучи, вона не нова і її не вперше починають обговорювати в Україні. Три роки тому ця ідея також обговорювалася разом з іншою концепцією - Фонд стартапів. Останній було створено, а тему Фонду фондів відклали в сторону", - зазначила Магалецька.

Вона додала, що створення Фонду фондів конче необхідне, бо наявність держфінансування додає ваги і позитивно впливає на рішення інвесторів з-за кордону, до яких йдуть за грошима усі наші інвестиційні та венчурні фонди, які існують в Україні.

"Це розширює коло інвестицій за межі звичайних інвестицій від різних міжнародних корпорацій в якісь greenfield проекти, або ведення бізнесу тут: мова про венчурні або ангельські інвестиції в ІТ, щоб вони були в Україні. Тож ця ідея дуже гарно сприймається всіма тими, приблизно, 15-ма інвестиційними фондами, які ще живі, мають кошти від інших інвесторів та інвестують. Вони дуже раді, що про цю ініціативу знову почали розмовляти. Зараз Мінекономіки збирає робочу групу для обговорення ідеї з різними міжнародними організаціями, які присутні в Україні", - розповіла голова Офісу національної інвестиційної ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у січні розробив проєкт закону про перевірку іноземних компаній, які хочуть інвестувати в українські підприємства зі стратегічним значенням для національної безпеки держави.