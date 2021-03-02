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Понад 40 спробам злочинного використання е-гаманців запобігли в Україні з початку року

У GlobalMoney стежать за законністю операцій, що проводяться користувачами, а також виконанням вимог законодавства.

Понад 40 спробам злочинного використання е-гаманців запобігли в Україні з початку року

З 1 січня поточного року вдалося попередити понад 40 спроб використання електронних гаманців у злочинних цілях. Інформація про це вже передана в правоохоронні органи. Про це йдеться в релізі міжнародної платіжної системи GlobalMoney, яка спільно з Банком Альянс впровадила спільний фінансовий моніторинг, пише УНІАН. Зазначається, що виявлення і блокування гаманців, які можуть бути використані в протизаконних цілях відбувається миттєво. Інформація оперативно передається до відповідних органів для подальшого реагування.

У GlobalMoney пояснили, що стежать за законністю операцій, що проводяться користувачами, а також виконанням вимог законодавства.

"Для GlobalMoney питання прозорості та законності операцій є принциповим", - запевнила Тетяна Тимошенко, керівник департаменту фінансового моніторингу GlobalMoney.

З початку року була впроваджена обов'язкова ідентифікація користувачів, які проводять операції поповнення або виведення коштів з е-гаманців. Це дало можливість своєчасно виявити та заблокувати понад 40 гаманців з підозрілою активністю.

У Банку Альянс запевняють: у порядності клієнтів сумнівів немає, йдеться про прозорість і законність використання рахунків.

"Наше ключове завдання, виконати всі норми законодавства і забезпечити подібну прозорість для регуляторних інститутів", - пояснили в Департаменті електронної комерції Банку Альянс.

В Україні з 1 січня 2021 року набула чинності постанова Нацбанку № 133, якою внесено зміни до Положення про електронні гроші в частині обов'язкової ідентифікації користувачів при проведенні операцій з електронними грошима.

Документ був прийнятий регуляторним органом у зв'язку з набранням чинності поправок до Закону Про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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