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Наглядову раду "Центренерго" очолив заступник голови Фонду держмайна

До призначення заступником голови ФДМ Кудін очолював дирекцію роздрібних продажів ТОВ ВОГ Рітейл.

Наглядову раду "Центренерго" очолив заступник голови Фонду держмайна
Денис Кудін
Фото: РБК-Україна

Заступника голови Фонду держмайна Дениса Кудіна обрано головою наглядової ради "Центренерго".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас було припинено повноваження члена наглядової ради Сергія Слепканя, який раніше увійшов до його складу як представника держави.

До призначення заступником голови ФДМ Кудін очолював дирекцію роздрібних продажів ТОВ ВОГ Рітейл.

Кудін має 16 років управлінського досвіду, керував колективами понад 10 тисяч працівників і розгалуженою регіональною мережею філій по всій території України. Також повідомляється, що новопризначений глава наглядової ради "Центренерго" має досвід управління підприємствами з товарообігом понад 1,5 млрд доларів на рік.

Як повідомляли, Фонд державного майна в п'ятницю, 26 лютого, змінив в.о. генерального директора "Центренерго". Замість Олександра Корчинського на цю посаду призначили Юрія Власенка.

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