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В Україні видали першу ліцензію на букмекерську діяльність

Раніше ТОВ "Паріматч" отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті.

В Україні видали першу ліцензію на букмекерську діяльність

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на проведення букмекерської діяльності. Її отримало ТОВ "Паріматч".

Відповідне рішення комісія ухвалила 2 березня.

Згідно з новим законом про легалізацію азартних ігор ліцензія для букмекерських пунктів видається на п'ять років, її вартість становить 30 тис. мінімальних заробітних плат (180 млн грн).

Раніше ТОВ "Паріматч" отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті.

Ця компаній також залишається єдиною, яка отримала ліцензію на онлайн-казино, але ще не підтвердила передачу грошей за неї в Державну казначейську службу.

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