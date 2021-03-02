Кабмін розраховує на запуск річних тарифів на газ із другого кварталу

Люди зможуть укладати контракти за фіксованою ціною на цілий рік.

Кабінет міністрів розраховує, що річні тарифи на газ будуть введені в другому кварталі.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на нараді у вівторок за участі в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка та голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва.

"Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Він вважає, що люди не мають щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу, тому річний тариф який, за його словами, використовують усі розвинені світові держави, захистить населення від різких коливань цін.

Шмигаль доручив голові НКРЕКП провести нараду для обговорення механізмів запуску річного продукту для теплокомуненерго.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр.

В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.