УЗ оцінила проєкт City Express у Києві в 10 млрд гривень

Найбільше грошей потрібно для модернізації і купівлі електричок.

"Укрзалізниця" оцінила проєкт оновлення приміського залізничного сполучення Kyiv City Express у 10 млрд гривень. Таку суму назвав керівник філії УЗ "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський в інтерв'ю Liga.net.

"Приблизна цифра – 10 млрд грн", - сказав він.

Найбільше грошей потрібно буде для рухомого складу.

"Те, що найбільш реалістичне цьогоріч – модернізація вже діючих потягів. Відновити один потяг коштує приблизно 50-60 млн грн. Це капреморт електропотягу – базова електричка, але вже комфортна: з температурним контролем, новими туалетами, освітленням, зручними сидіннями тощо. Якщо ми говоримо про City Express у Києві, то це десь дев’ять потягів – тобто 450-500 млн грн. Частину з цих експресів – приблизно половину – спрямуємо на міста-сателіти столиці", - сказав Перцовський.

Одних модернізованих поїздів для проєкту не вистачить, сказав топ-менеджер. Тому "Укрзалізниця" планує купити ще 20 нових. "Тобто, потрібно ще близько 200 млн євро. І тут питання, коли та як на це буде фінансування", - додав він.

Десь 2,5 млрд гривень потрібно на оновлення платформ, 2-3 млрд гривень - на будівництво нового депо. Значних інвестицій також вимагатиме модернізація сигнальної інфраструктури, для того щоб поїзди ходили кожні 10-15 хвилин.

Нагадаємо, 22 лютого президент Володимир Зеленський анонсував проєкт з оновлення залізничного сполучення для найбільших агломерацій України. Перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро.