НАЗК викликало Нескоромного та керівників 5 партій для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало для надання пояснень колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Також з цією метою запросили керівників п'ятьох партій.

Це Едуард Коваленко ("Соціал-патріотична асамблея слов’ян"), Олег Авер’янов ("Радикальна партія Олега Ляшка"), Сергій Рянкель (ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів"), Геннадій Лагута ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") та Микола Томенко (Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна"). Про це повідомили на сторінці НАЗК у Facebook.

Партійних керівників запросили для з'ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності.

Нескромного, а також колишнього слідчого ГУ ДФС у Києві Едуарда Ушканенка, ексначальника відділу Держфінмоніторингу Михайла Савосятника, експрокурора столичної прокуратури Оксану Телешецьку та колишнього народного депутата Івана Фурсіна запрошують у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації.

"Крім того, щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності запрошується розпорядник виборчого фонду Василь Присяжний (Виборчий фонд кандидата у депутати Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області Василя Івановича Присяжного)", - додали у НАЗК.

Дмитро Нескоромний виїхав з України після оголошення підозри у організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Дата зникнення Нескоромного, за даними МВС, 29 січня 2021 року, стаття звинувачення - частина 1 ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). На початку лютого колишнього першого заступника голови СБУ оголосили в розшук.

Нагадаємо, що Нацагентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" у зв'язку з виявленими порушеннями. Керівник партії Олександр Корнієнко повідомив, що партія вивчає причини призупинення фінансування, а політсила вже отримала виділені державні кошти на перший квартал поточного року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.