Дипломати європейських країн ознайомилися з планами реформування Укрзалізниці згідно Директив ЄС

Представники посольств та торгових представництв європейських країн обговорили варіанти співпраці і можливість передачі досвіду у процесі реформування «Укрзалізниці» відповідно до Директив Євросоюзу. Про це в коментарі виданню розповів Директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Укрзалізниця провела низку телефонних конференцій з представниками посольств та торговельно-економічних палат Франції, Великобританії, Німеччини, Чехії та Італії. У найближчих планах – зустрічі з дипломатами Австрії, Угорщини та інших країн ЄС. На зустрічах було продемонстровано створення нової моделі управління компанією. Зокрема, мова йде про поетапну (з пілотними проектами) реструктуризацію на окремі напрямки діяльності: «УЗ Інфра» (оператор інфраструктури), «УЗ Карго» (вантажоперевезення), пасажирські перевезення, виробничий підрозділ. Суть цих змін – перехід на вертикально керовані структури для більш ефективного виконання бізнес-завдань з чітким розмежуванням відповідальності за цими напрямками.

Іраклі Езугбая зазначив, що національні залізничні оператори європейських країн вже давно пройшли таку реструктуризацію. «Досвід в Європі показує, що у кожній країні ЄС в процесі реформування були створені власний оператор залізничної інфраструктури, вантажний та пасажирський перевізники. Україні дуже стане в нагоді розуміння успішного досвіду роботи національних вантажних операторів у Словаччині, Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції та інших. «Укрзалізниці», яка за останні роки сильно втратила свою вантажну базу, потрібно нарощувати присутність на ринку», – сказав топ-менеджер компанії.

Він нагадав, що запропонований поділ «Укрзалізниці» передбачений Угодою про асоціацію з ЄС. Цією Угодою Україна взяла зобов'язання імплементувати в законодавство норми семи Директив і чотирьох Регламентів в залізничній сфері. Незалежно від змін в законодавство, в Україні було прийнято низку базових документів, які забезпечують реформування національного залізничного оператора.

Зокрема, Кабмін прийняв стратегію розвитку «Укрзалізниці» на 2019-2023 роки та план заходів з реформування залізничного транспорту. Крім того, нова організаційна структура АТ «Укрзалізниця» затверджена Наглядовою радою компанії у жовтні 2020 року.

Окремо на зустрічах з європейськими партнерами були підкреслені транзитні можливості України в вантажоперевезеннях як сигнал для європейського бізнесу про розвиток взаємовигідного співробітництва.

Представники європейських посольств та торговельно-економічних палат в Україні обіцяли надати допомогу в налагодженні контактів «Укрзалізниці» з урядовими структурами, експертами та бізнесом у своїх країнах.

«Україна потребує підтримки європейських партнерів, які вже пройшли складні етапи реформування державних транспортних компаній. Ми будемо спиратися на їхній досвід зі створення ефективних вантажних перевезень», – каже Іраклі Езугбая.