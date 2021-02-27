Укрзалізниця з 7 березня призупинить висадку та посадку пасажирів на Івано-Франківщині

Пасажири з квитками до чи з регіону зможуть їхати за графіком до 6 березня включно.

Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Пасажири з квитками до чи з Івано-Франківщини зможуть їхати за графіком до 6 березня включно.

“Пасажирам, які планують гірський відпочинок у перший весняний вікенд, Укрзалізниця пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славсько. Зокрема, нагадуємо про подовження курсування швидкісного "Лижного експреса" №745 до Славська з можливістю придбання квитків через чат-бот Укрзалізниці”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця призупинила продаж нових квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківщини та зворотно.

З 26 лютого Івано-Франківська область перейшла у "червону" зону. Буковина матиме “червоні обмеження” з 1 березня.

24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Зелений" буде встановлюватися за умови двох показників. Перший - коли рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше як 13 областей не перевищує 50% епідпорогу. Другий - коли коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу менше 5%.

"Жовтий" є базовим рівнем для всієї країни. Це ті обмеження, які були введені після січневого локдауну і діють зараз, але з послабленнями. Зокрема, можна буде проводити масові заходи, якщо на одну особу відводять 4 кв. метри площі (раніше - 5). Можна ходити в заклади освіти групами більше 20 осіб. Кафе, бари, ресторани зможуть працювати до 24 години (зараз - до 23 години).

"Помаранчевий" - нема додаткових обмежень, але цей рівень як світлофор сигналізує про наближення регіону до "червоного" рівня. Вводитимуть, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менша 300

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або антигеном більше 20%

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%

На "помаранчевому" рівні місцеві органи можуть вводити додаткові обмеження.