З початку року надзвичайники врятували у Карпатах понад 360 туристів

Гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС з початку 2021 року врятували у горах понад 360 людей та надано допомогу понад 220 громадянам.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зокрема, 25 лютого на Закарпатті, поблизу с. Вишка Великоберезнянського району, на г. Красія під час катання на лижах отримали травми 2 туристи.

Рятувальники надали медичну допомогу та евакуювали зі схилу.

У свою чергу на Львівщині, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Тростян надали допомогу травмованій туристці-лижниці. Під час катання 66-річна киянка отримала травму правої ноги. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам.

Водночас, в Міжгірському районі Закарпаття, у підніжжя г. Магура-Жиде та г. Гемба і прилеглих до них територій та схилів, продовжувався пошук туриста з Києва, який 13 лютого заблукав під час катання на лижах.

Рятувальники просять, вирушаючи у туристичний похід, дотримуватися низки порад:

обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.