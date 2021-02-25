Шістьох рибалок, які опинилися на крижині, врятували у Дніпрі

У Дніпрі надзвичайники врятували шістьох рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася на річці поблизу Кайдацького моста. Подія сталася вранці 25 лютого, інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"До місця події направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та відділення державного воєнізованого гірничорятувального загону", - сказано в повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відстані 600 метрів від берега на крижині, що відкололася, перебувають шестеро рибалок, що не можуть самостійно добратись до берега.

На двох гумових човнах співробітники ДСНС дісталися до рибалок та доправили до берега. Від медичної допомоги рибалки відмовилися.

Як повідомляли, впродовж першого місяця року на водних об'єктах України загинуло більше 50 людей. Рятувальники закликають не виходити на крихку кригу.