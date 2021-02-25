Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСуспільствоПодії

Шістьох рибалок, які опинилися на крижині, врятували у Дніпрі

Подія сталася вранці 25 лютого.

Шістьох рибалок, які опинилися на крижині, врятували у Дніпрі
Фото: ДСНС

У Дніпрі надзвичайники врятували шістьох рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася на річці поблизу Кайдацького моста. Подія сталася вранці 25 лютого, інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"До місця події направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників 4-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та відділення державного воєнізованого гірничорятувального загону", - сказано в повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відстані 600 метрів від берега на крижині, що відкололася, перебувають шестеро рибалок, що не можуть самостійно добратись до берега.

На двох гумових човнах співробітники ДСНС дісталися до рибалок та доправили до берега. Від медичної допомоги рибалки відмовилися.

Як повідомляли, впродовж першого місяця року на водних об'єктах України загинуло більше 50 людей. Рятувальники закликають не виходити на крихку кригу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також