Як замовити ліки онлайн з доставкою додому за допомогою сервісу Liki24.com

Сервіс Liki24.com — відомий український стартап, за допомогою якого будь-який бажаючий може замовити ліки онлайн з більш ніж 5000 ліцензованих аптек України. Доставка з аптеки адресна, тобто замовити ліки, вироби медичного призначення, косметику та інші аптечні товари можна прямо додому, в офіс або в лікарню.

Доставка ліків додому від Liki24.com

Адресна доставка ліків, як і інші види доставки від сервісу Liki24.com — одне з найбільш «революційних» нововведень в сфері онлайн-послуг України останніх років. Кур'єри сервісу купують лікарські препарати та інші аптечні товари від імені замовника і оперативно доставляють їх йому: особисто або поштою.

Переваги сервісу Liki24.com

Співпраця сервісу з аптеками — це можливість не тільки порівняти ціни на один і той же препарат в різних аптеках прямо на сайті Liki24.com, а й отримати додаткові знижки — аптеки дарують їх всім клієнтам сервісу.

Тобто, доставка ліків за допомогою Liki24.com економить не тільки ваш час, але і гроші. Залежно від набору замовлених ліків та інших аптечних товарів можна заощадити до 30% їх вартості в порівнянні з роздрібними цінами аптек.

Користувачам сервісу доступна не тільки кур'єрська доставка ліків додому або за іншою адресою «до дверей». Отримати своє замовлення, оформлене на сайті Liki24.com, можна і іншими способами:

● забрати його самостійно з будь-якої зручної аптеки — для цього при онлайн-замовленні використовується опція «Заберу сам»;

● отримати замовлення поштою (поштові оператори: Укрпошта і Нова Пошта).

Запрошуй друзів — отримуй бонуси від Liki24.com

Цього року користуватися сервісом Liki24.com стало ще вигідніше, адже тепер він дарує своїм клієнтам бонуси за кожного знову зареєстрованого користувача. Читайте за вказаним URL детальну інформацію про грошові бонуси та інші цінні подарункі — комплексні обстеження організму в клініці «Інто-Сана».