Військовослужбовці відділу "Ужгород" виявили іноземців, які по горах пробиралися в країни Європейського Союзу. Щоб зупинити правопорушників, прикордонникам довелося застосувати зброю.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що прикордонний патруль, який ніс службу поблизу населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району, помітив доріжку слідів, яка вела у бік державного рубежу. За 1500 метрів від кордону прикордонники виявили двох іноземців.

"Правопорушники не реагували на вимогу прикордонників зупинитися, тому правоохоронцям довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору. Непрохані гості зупинилися лише як почули постріли. Прикордонники продовжили пошуки і за кілька хвилин виявили ще двох правопорушників, які переховувалися у лісі", - сказано в повідомленні.

Як з’ясувалося, в Україну іноземці прибули з метою навчання в одному з вишів. Троє із затриманих мали із собою паспорти громадян Алжиру та посвідки на тимчасове проживання в Україні, видані в січні цього року. Четвертий не мав жодних документів, проте також назвався громадянином Алжиру.

Усіх затриманих доставили в прикордонний підрозділ.

"Після встановлення обставин правопорушення їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Окрім цього, в діях нелегальних мігрантів вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ»", - зазначають у ДПС.

Долю студентів вирішуватиме суд.

Раніше повідомляли, що на польсько-українському кордоні затримали сотню іноземців із підробленими документами.