В Оршанці Черкаської області завершилися навчання мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Навчання відбувалося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників та мінометних розрахунків. Під час вишколу прикордонники навчалися визначати цілі, здійснювати підготовку даних для стрільби, складати картки вогню, змінювати вогневі позиції, наводити міномети на цілі та вражати їх", - сказано в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережені цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.

Напередодні повідомляли, що на Сумщині на кордоні з Росією прикордонники провели навчальні стрільби і марш на бронетехніці.