Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання. Доступ до особистих даних громадян зловмисники забезпечували "за замовленням". Вартість таких "послуг" сягала до 3 тис. доларів залежно від складності та обсягів роботи.

Як повідомляє пресцентр СБУ, хакери зламували облікові записи через підконтрольний віртуальний сервер. Основною клієнтурою схеми були громадяни РФ та вітчизняні "приватні детективи". Серед постраждалих від їх дій голова одного з районних судів Київської області.

За інформацією спецслужби, власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав "розрахунки" у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

Під час проведення обшуків за місцями розміщення серверів у орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора у Фастівському районі Київщини правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, банківські картки, зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

Раніше українська кіберполіція викрила бот-мережу "ЕМОТЕТ", яка розповсюджувала найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус.