Фото: nationalcorps.org

У Львові сталася сутичка між представниками "Національного корпусу" та Національною поліцією.

На сайті партії повідомляється, що це сталося на акції з блокування підприємств "Бетонбуд", "Капітал плаза" та "Трансмонолітавто", пов'язаних з депутатами Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком.

Кілька десятків націоналістів заблокували роботу офісів на вулиці Городоцького та виїзд техніки цих підприємств.

"Завадити блокуванню підприємств московських колаборантів намагались представники поліції, що прибули на місце проведення акції й оточили націоналістів. Сталися сутички, силовики затримали кількох учасників акції", - повідомили в Нацкорпусі.

Фото: nationalcorps.org

Офіційна версії події опублікована на сайті поліції.

Там повідомляється, що близько десятої ранку надійшло повідомлення про акцію на вулиці Городоцького. Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили там близько 60 агресивних осіб, які кидалися димовими шашками, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження.

"Незважаючи на активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події", - повідомила поліція.

За фактом бійки відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 - насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Фото: nationalcorps.org

Нагадаємо, що протягом лютого 2021 року Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти Козака і Медведчука, а також проти пов'язаних з ними осіб. Серед них - цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк та дружина Медведчука Оксана Марченко.