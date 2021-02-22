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У М'янмі розпочався загальний страйк

Протестувальники вимагають від військових повернути владу народу.

У М'янмі розпочався загальний страйк
Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

На вулиці великих міст М'янми вийшли десятки тисяч демонстрантів проти військового перевороту, що стався 1 лютого.

Вуличні акції - частина загального страйку, який розпочався в країні, повідомляє ВВС.

Військовий уряд попереджає, що протестувальники ступили на небезпечний шлях, а їхні дії можуть призвести до людських жертв.

Минулого тижня щонайменше двоє людей загинули під час зіткнень з поліцією.

"Координатори протестів підштовхують людей до конфронтації, в якій вони загинуть", - говорять у новинах ведучі  державного телеканалу MRTV.

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Підконтрольні хунті ЗМІ закликають громадян утриматися від бунту й анархії.

Страйкувальники вимагають відсторонення військових від влади і негайного звільнення фактичного лідера М'янми Аун Сан Су Чжи та керівництва її "Національної ліги за демократію".

Су Чжі звинувачують у нелегальному перевезенні, зберіганні і використанні рацій на порушення закону про імпорт, а також закону про запобігання стихійних лих.

Демонстрації відбуваються у всіх великих містах. У них бере участь величезна кількість людей.

1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування. 

Через тиждень після захоплення влади десятки тисяч людей саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.

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