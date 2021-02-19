У М'янмі померла протестувальниця, в яку стріляли на мітингу проти захоплення влади військовими

Минулого тижня їй у голову поцілили з вогнепальної зброї.

У М'янмі померла 19-річна протестувальниця, в яку стріляли на мітингу проти захоплення влади військовими. Це перша жертва, про яку стало відомо в ході масових акцій в країні.

Про загибель молодої жінки повідомили родичі, пише CNN. 9 лютого в ході мітингу в неї вистрілили силовики і відтоді вона перебувала в критичному стані.

За словами джерела видання, жінка була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.

Прессекретар Національної ліги за демократію Кій То повідомила, що куля пробила мотоциклетний шолом на жінці. В Інтернеті поширили відео, на якому видно, як постраждала намагається сховатися від водометів, а потім раптово падає на землю. Образ жінки став символом масових протестів, що тривають уже два тижні.

Як повідомляє CBS Fox 59 з посиланням на агентство AP, ім'я загиблої - Мія Твет Твет Кхін. Її поранили під час протесту в Найп'їдо, вона була підключеня до апарату штучного життєзабезпечення.

Представник правлячий військових сил заявив, що жінка була застрелена силами безпеки, бо нібито кидала каміння в поліцію. Інших даних про те, що вона застовувала проти когось силу, немає.

Нагадаємо, що 1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Через тиждень після захоплення влади десятки тисяч людей у понеділок саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.