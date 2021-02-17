Тисячі людей взяли участь у протестах проти затримання каталонського репера Пабло Аселя. Вчора ввечері відбулися зіткнення з поліцією в Барселоні, Валенсії, Пальме-де-Мальорці, Жироні та деяких інших містах, передає DW.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Близько 2000 людей зібралися в центрі столиці Каталонії. Вони споруджували барикади, закидали поліцейських камінням, пляшками і петардами, підпалювали сміттєві контейнери. Протестувальники скандували: "Свободу Пабло Аселю" і "Смерть іспанському режиму". Кілька магазинів і приміщення одного банку були розгромлені.

За даними поліції, постраждали 17 її співробітників і 16 демонстрантів.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Вранці 16 лютого іспанська поліція взяла Аселя під варту, для чого їй довелося штурмувати приміщення університету каталонського міста Льєйда, де забарикадувався 32-річний репер. Разом з ним були понад 50 студентів, які впродовж майже 24 годин намагалися перешкоджати його затриманню.

Раніше іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записах у Twitter в період з 2014 по 2016 роки. Репер, відомий радикальними текстами, вважає, що в його випадку порушено право на свободу слова.

Фото: twitter.com

Влада в Мадриді заявила про намір переглянути законодавство, щоб у справах, подібних до справи Аселя, де не здійснювалося протиправних діянь із застосуванням насильства, не можна було виносити вироки з реальним терміном ув'язнення. Однак вирок Аселю формально вже не може бути переглянутий. Репер повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.

Як повідомляли, 14 лютого стало відомо, що на виборах до регіонального парламенту Каталонії перемогли прихильники незалежності, які можуть сформувати уряд регіону на наступні 4 роки. При тому лідери партій "Ліві республіканці Каталонії" і "Разом за Каталонію", які отримали можливість створити правлячу коаліцію, відповідно Оріол Жункерас і Карлес Пучдемон, не балотувалися. Перший відбуває тюремне покарання за спробу проголосити суверенітет Каталонії у 2017 році, а другий переховується за кордоном, оскільки переслідується іспанської юстицією.