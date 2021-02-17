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Число випадків коронавірусу у світі перевищило 110 мільйонів

Кількість летальних випадків наближається до 2,5 млн.

Число випадків коронавірусу у світі перевищило 110 мільйонів
Фото: Київрада

Станом на ранок 17 лютого у світі зафіксовано 110 035 724 випадки коронавірусної недуги. Зареєстровано 2 429 822 смертей, 84 865 039 людей одужали від COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometer.

Продовжує хворіти 22 643 606 людей. 97 257 із них (0,4%) перебувають у важкому або критичному стані.

Лідирувати за кількістю інфікованих і померлих продовжують США. Там з початку пандемії коронавірусом заразилися 28 381 220 осіб, від пов'язаних з ним захворювань померла 499 991 людина.

10 937 320 випадків коронавірусу і 155 949 пов’язаних з ним смертей зафіксовані в Індії. У Бразилії - 9 921 981 хворий на ковід і 240 983 летальні випадки.

Понад 4 мільйони захворілих на ковід виявлено у Росії та Великобританії, понад 3 мільйони - у Франції та Іспанії.

Більш ніж мільйон випадків ковіду виявлено загалом у 21 країні.

Учора міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин, робити щеплення від коронавірусу в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня.

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