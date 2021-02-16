В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
В "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський скликає РНБО
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
У Горлівці підірвали автомобіль одного з командирів бойовиків "ДНР"
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
ГоловнаСвіт

На карнавалі в Дюссельдорфі показали Трампа на рожні і Путіна, якого б'є у пах Навальний

Організатори "потролили" світових лідерів.

У понеділок в німецькому місті Дюссельдорф відбувся вуличний карнавал "Розенмонтаг". Через пандемію коронавірусної хвороби захід відбувся без глядачів. Вулицями міста проїхали кілька платформ з об'ємними фігурами, які зображали найяскравіші події та особистості останнього року.

Зокрема, на одній платформі зобразили колишнього президента США Дональда Трампа на рожні, на іншій - президента Росії Володимира Путіна в кімоно, якого б'є у пах Олексій Навальний.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Також від організаторів дісталося лідеру правлячої польскої партії "Право і справедливість" Ярославу Качинського - на карикатурі він вбиває хрестом кілок у жінку, на якій написано "закон про аборти".

Фото: EPA/UPG

Не обійшлося на параді і без карикатури на Ангелу Меркель та її можливого наступника Арміна Лашета.

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також