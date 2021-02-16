У понеділок в німецькому місті Дюссельдорф відбувся вуличний карнавал "Розенмонтаг". Через пандемію коронавірусної хвороби захід відбувся без глядачів. Вулицями міста проїхали кілька платформ з об'ємними фігурами, які зображали найяскравіші події та особистості останнього року.

Зокрема, на одній платформі зобразили колишнього президента США Дональда Трампа на рожні, на іншій - президента Росії Володимира Путіна в кімоно, якого б'є у пах Олексій Навальний.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Також від організаторів дісталося лідеру правлячої польскої партії "Право і справедливість" Ярославу Качинського - на карикатурі він вбиває хрестом кілок у жінку, на якій написано "закон про аборти".

Фото: EPA/UPG

Не обійшлося на параді і без карикатури на Ангелу Меркель та її можливого наступника Арміна Лашета.