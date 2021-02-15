ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca, яку замовила Україна

Тепер препарат можна використовувати в глобальному механізмі COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca, щоб розширити доступ до відносно недорогої вакцини.

Про це заявив генеральний директор ВОО Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - зазначив голова ВООЗ

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca.