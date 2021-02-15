Логістика процесу вакцинації повністю готова, – Кирило Тимошенко

Вакцинація від коронавірусу починається в Україні найближчими днями і станом на зараз логістика процесу повністю готова. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він детально пояснив, як доставка вакцин до українців відбуватиметься на практиці. Одразу після того, як вакцини прибудуть до України, їх в залежності від виробника транспортують на різні склади, а далі у найкоротший час доставлять до усіх областей. У випадку з Pfizer відправлятимуть 5-денну кількість препарату, бо саме стільки днів цю вакцину можна зберігати при температурі меншій за -80°C.

Самою вакцинацією займатимуться спеціальні мобільні групи, повідомив Кирило Тимошенко. На сьогодні їх сформовано майже 600 по всій Україні. Списки людей для щеплення теж готові, на першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють безпосередньо із хворими на коронавірус, працівників лабораторій та екстреної медичної допомоги.

Усе розраховано таким чином, аби мобільні групи встигли завершити першу вакцинацію за 20 днів. Далі за такою ж схемою вони почнуть другу вакцинацію для тієї ж групи людей. Усі дані про вакцинацію заноситимуться до єдиної електронної бази, повідомив заступник керівника ОП.

Тимошенко наголосив на тому, що відповідальність за вакцинацію українців несе не тільки МОЗ.

"Більшість роботи лягає на місцеве самоврядування – керівників ОДА, міських голів, очільників департаментів охорони здоров'я. За останні кілька місяців ми маємо успішний спільний "кейс", коли у співпраці Офісу Президента, уряду і керівників на місцях вдалося вирішити проблему нестачі ліжко-місць та кисневих точок для хворих на Covid. Впевнений, така ж хороша взаємодія складеться і в процесі вакцинації. Старт уже близько", - додав він.