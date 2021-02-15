Зеленський зустрівся з прем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся в Дубаї з арабським шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Він обіймає посади віце-президента, прем'єр-міністра та міністра оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, а також є еміром Дубаю.

Шейх Мухаммад є впливовою фігурою на Близькому Сході. Саме при ньому Дубай перетворився в популярний напрям для туристів, а також став діловим та розважальним центром.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський говорив з шейхом про пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Зеленський запропонував ОАЕ інвестувати в українську інфраструктуру.

Також вони поговорили про боротьбу з коронавірусом.

Він сказав, що Україна та ОАЕ мають політичну волю розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та арабського народів.

Зі свого боку Аль Мактум сказав, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера. Він відзначив відвідання президентом України виставки "Експо-2020" і наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що 14-15 лютого президент України знаходиться з офіційним візитом в ОАЕ.