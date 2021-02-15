Помер посол України в Китаї
Помер посол України в Китаї
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
“Укроборонпром” підписав в ОАЕ угоду на $1 млрд
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
​Александр Ткаченко: «Россия опосредованно финансировала «каналы Медведчука». Как минимум, на этапе приобретения»
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
На Закарпатті у горах досі шукають зниклого туриста (оновлено)
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
Уряд Гвінеї оголосив про початок епідемії Еболи
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з прем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів

Шейх Мухаммад - впливова фігура на Близькому Сході.

Зеленський зустрівся з прем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся в Дубаї з арабським шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Він обіймає посади віце-президента, прем'єр-міністра та міністра оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, а також є еміром Дубаю.

Шейх Мухаммад є впливовою фігурою на Близькому Сході. Саме при ньому Дубай перетворився в популярний напрям для туристів, а також став діловим та розважальним центром. 

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський говорив з шейхом про пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Зеленський запропонував ОАЕ інвестувати в українську інфраструктуру.

Також вони поговорили про боротьбу з коронавірусом.

Він сказав, що Україна та ОАЕ мають політичну волю розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та арабського народів.

Зі свого боку Аль Мактум сказав, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера. Він відзначив відвідання президентом України виставки "Експо-2020" і наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що 14-15 лютого президент України знаходиться з офіційним візитом в ОАЕ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також