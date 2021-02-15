КМІС: рейтинг Зеленського - 22,7%, Порошенка - 18,3%

Президент Володимир Зеленський виграв би перший тур президентських виборів, якби вони проводилися найближчим часом. Другим став би його попередник Петро Порошенко.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології на початку лютого.

Респондентам запропонували список з 12 можливих кандидатів на виборах президента і пропонували вказати, за кого б вони проголосували.

Серед зазначених кандидатів відносно найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Юлія Тимошенко з показником 14,5%.

Опитування проводилося на замовлення неназваного клієнта, який і запропонував список. У ньому представники проросійської ОПЗЖ Юрій Бойко і Віктор Медведчук вказані як конкуренти на виборах і займають відповідно четверте (11,4%) і шосте місця (5,1%).

Крім того, КМІС вказує, що опитування проведено методом телефонних інтерв’ю. Це може вливати на результати, оскільки такі респонденти більш освічені і заможні, ніж респонденти face-to-face опитувань.

"Через це рейтинги в дослідженнях, що проведені різними методами, трохи відрізняються. Наприклад, в телефонних опитуваннях підтримка П. Порошенка дещо вища, ніж в face-to-face опитуванні, а які дані більш точні невідомо, бо не було перепису і невідомий розподіл населення за освітою", - пояснили в КМІС.

Всього в опитування взяли участь 2005 респондентів. Статистична похибка для показників, близьких до 25%, - 2,1%, для показників, близьких до 10% - 1,5%, для показників, близьких до 5%, - 1,1%.

Нагадаємо, що січневе опитування КМІС, яке проводилося методом особистого інтерв'ю, давало Зеленському 22,1%, Порошенку - 13,7%, а Бойку - 13,5%.