В Києві знайшли і затримали колишнього замміністра з "ДНР"

Служба безпеки України повідомила одному з політологів про підозру в роботі на окупаційну адміністрацію в Донецькій області. За даними слідства, у 2014-2016 роках невказаний чоловік був заступником "міністра інформації ДНР".

Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

"Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної «ДНР». Також «посадовець» активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах", - йдеться в повідомленні СБУ.

Після роботи в Донецьку йому вдалося непомітно повернутися на вільну територію України та поселитися в Києві. Тут він почав працювати політтехнологом та піарити проросійські громадсько-політичні структури.

Оперативники знайшли його квартиру в Києві і провели обшуки, знайшовши комп’ютерну техніку і докази, які підтверджують незаконну діяльність.

Фото: СБУ

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (участь в терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Слідчому судді подано клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але СБУ оприлюднила фотографію резюме з комп'ютера підозрюваного. Там вказано, що в 2004-2006 роках він був засновником українського філіалу Інститут країн СНД, в 2004-2005 роках працював у партії "Держава", а до Революції Гідності - у Партії регіонів.

Фото: СБУ