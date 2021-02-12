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СБУ викрила махінації з нерухомістю у центрі Києва на $4 млн

Наразі на місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино.

СБУ викрила махінації з нерухомістю у центрі Києва на $4 млн

Служба безпеки України заблокувала у Києві незаконне привласнення нерухомості на 4 мільйони доларів.

Оборудку викрили, незважаючи на те, що організатори вдалися до всіх можливих юридичних "хитрощів" для надання їй вигляду законності. Наразі на місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино, інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки, серед яких екскерівництво заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних структур. Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн. Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення оборудки. Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови до суду для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.

Триває досудове слідство.

Раніше повідомляли, що у Києві шахраї на підставі підроблених документів привласнили приміщення, яке належить Національній поліції. Йшлося про будівлю в Дарницькому районі столиці майже на 90 кв. м і вартістю понад 3 млн гривень.

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