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Бойовика угруповання "Восток" засуджено до 10 років ув’язнення

Злочинця засуджено заочно.

Бойовика угруповання "Восток" засуджено до 10 років ув’язнення
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила учасника незаконних збройних формувань, який чинив активний супротив силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту.

Злочинця заочно засуджено до 10 років позбавлення волі, інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне, що на Донеччині, у травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків "Восток". У складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, а також поблизу Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Бетманового, Пісків та Авдіївки.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

"Документування протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, в січні у розшук оголосили ватажка угруповання бойовиків "ЛНР".

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