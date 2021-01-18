У 2014 році він брав активну участь в захопленні управління СБУ в Луганській області.

Служба безпеки України оголосила у розшук ватажка угруповання бойовиків "ЛНР", який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Фото: пресцентр СБУ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Контррозвідка та слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував "охорону" захопленого приміщення управління СБУ в Луганській області та інструктував бойовиків щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції.

Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угрупування так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СССР", яке у період з 2014 до 2015 років брало участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

"Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У межах спеціального досудового розслідування тривають заходи щодо документування протиправної діяльності ватажка бойовиків та притягнення його до відповідальності.

Як повідомляли, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови так званої "народної ради Луганської області", який у 2014 році ініціював проведення незаконного "референдуму" про відділення регіону від України. Йому загрожує до 10 років тюрми.