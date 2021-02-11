Уперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%, - Клименко

У 2020 році, в умовах пандемії, Нацполіція змогла не лише втримати стабільну криміногенну ситуацію, а й покращити результати роботи. Зокрема вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час колегії МВС, інформує пресслужба відомства.

"Впродовж минулого року на спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів. В середньому оператор приймав звернення кожні 10 хвилин. Ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, з яких на сьогодні розкрита практично половина - майже 164 тисячі злочинів. У порівнянні з минулим роком рівень злочинності зменшився на 17%", - повідомив очільник Нацполіції.

Ігор Клименко наголосив, що велику роль у цьому процесі зіграла зміна підходів до розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Таким чином, затримавши одне злочинне угруповання, поліцейські запобігли вчиненню десятків, а то й сотні злочинів.

"Вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%. Особливо важливим в цьому контексті залишається документування організованих злочинних груп. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019 - 275", - сказав він.

Як повідомляли, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск двох масштабних проєктів МВС. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.