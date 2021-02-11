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Аваков анонсував запуск двох масштабних проєктів МВС

Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Аваков анонсував запуск двох масштабних проєктів МВС
Фото: МВД

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже цього року МВС запускає два масштабні проєкти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"Цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я ми запровадимо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС. Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - сказав Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що в планах МВС і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

"Це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо. Наша мета – модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - зазначив він.

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