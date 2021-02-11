Мезенцева: "Кримська платформа працюватиме на базі ПАРЄ"

"Кримська платформа" працюватиме на теренах Парламентської асамблеї Ради Європи, яка обрана у якості додаткового майданчика.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Вона повідомила, що українські депутати привезли підписи турецьких колег, які вже підтримали відповідну ініціативу.

"На базі «Кримської платформи» ми порушуватимемо в асамблеї питання прав людини в Криму, політичних бранців, переслідувань за політичними, релігійними чи етнічними ознаками тощо", - зауважила народний депутат.

Мезенцева акцентувала: українська депутація почала працювати над цією ініціативою ще до початку зимової сесії асамблеї.

"Насправді ми почали працювати над цією ідеєю за два тижні до старту зимової сесії. Спочатку активно дискутували з цього приводу із Представництвом Президента України в АР Крим, яке нині розташоване у Києві, далі ми обговорили цю ідею із делегатами країн Baltic+, куди разом із представниками нашої делегації входять депутати Естонії, Латвії, Литви та Грузії", - зазначила Мезенцева.

Разом з тим вона висловила сподівання, що доповідь ПАРЄ про стан справ у Криму заявиться вже цього року.

"Пані Сунна з Ісландії збирає матеріали для цієї доповіді. Ми сподіваємося, що цей документ побачить світ у 2021 році. Однак це не точно, адже її доступ до окупованої території обмежений. Окрім того, вона не може туди нині поїхати і по ряду особистих причин, які я не можу озвучувати", - вказала депутат.

Нагадаємо, у червні 2020 року Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Наприкінці грудня Кулеба зазначав, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.