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Глава МЗС Литви пояснив, як пов’язані купівля вакцини в Росії та війна на Донбасі

Ландсбергіс відзначив, що вакцину купує держава за власний кошт платників податків у країнах, цінності яких близькі.

Глава МЗС Литви пояснив, як пов’язані купівля вакцини в Росії та війна на Донбасі
Фото: Габріелюс Ландсбергіс, Габриелюс Ландсбергис

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусу тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі.

Ландсбергіс вважає, що незабаром питання російського "Спутніка" втратить свою актуальність, оскільки є "сотні" виробників, повідомляє видання Delfi.

Глава МЗС Литви наголосив, що підтримує позицію прем’єр-міністра країни Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її зареєструє Європейське агентство з лікарських засобів.

Ландсбергіс відзначив, що вакцину купує держава за власний кошт платників податків у країнах, цінності яких близькі.

"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання на сході України", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину від COVID-19 на території України.

Раніше міністр МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19 навіть у разі її ефективності. На його думку, "пропагандистські можливості "Спутніка" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність".

На думку прем’єра Дениса Шмигаля, Росія намагається використовувати свій препарат для вакцинації від коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на Східну Україну та Східну Європу загалом.

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