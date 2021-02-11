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В Україні визначились з компанією, що доставлятиме та зберігатиме вакцину від Pfizer

Для визначення підрядника був проведений відкритий тендер.

В Україні визначились з компанією, що доставлятиме та зберігатиме вакцину від Pfizer
Фото: EPA/UPG

Визначено компанію, яка займатиметься  логістикою вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Для визначення підрядника проект USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed) провів відкритий тендер. Переможцем конкурсу стала логістична компанія ТОВ «Фармасофт». Відтепер вона відповідатиме за транспортування та зберігання вакцини проти COVID-19 в умовах ультранизької температури.

“Вже найближчим часом з переможцем тендеру будуть організовані зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану прийняття, збереження та розвезення вакцин Pfizer-BioNTech”, - написав Ляшко.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що вже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм.

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