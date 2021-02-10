За добу в Україні виявили 3409 нових випадків ковіду, одужали 7 768 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків - в Івано-Франківській області, Києві, а також на Вінниччині.

За минулу добу в Україні зафіксували 3409 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 046 осіб, 163 пацієнти померли. Одужали 7 768 осіб. За добу було здійснено 43 767 тестувань, зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 253 055 осіб, одужало 1 092 376. Від ускладнень хвороби померли 23 934 людини. Усього було здійснено 6 447 576 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована в Івано-Франківській (410), м. Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) і Запорізькій (214) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними науковців, розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях.

8 лютого повідомлялося, що в Закарпатській області почали закінчуватися місця для хворих. В окремих громадах (Виноградів, Берегове, Рахів) зайнято 100% ліжок в інтенсивних терапіях, а в Рахові не залишилося вільних ліжок з підведеним киснем. Складна ситуація з місцями в лікарнях також в Івано-Франківській області.

Однак голова МОЗ Максим Степанов зазначає, що тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися.