Як позбутись підозри і кримінальної відповідальності. Рецепт захисту Андрія Клюєва
Як позбутись підозри і кримінальної відповідальності. Рецепт захисту Андрія Клюєва
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 3409 нових випадків ковіду, одужали 7 768 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків - в Івано-Франківській області, Києві, а також на Вінниччині.

За добу в Україні виявили 3409 нових випадків ковіду, одужали 7 768 осіб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 3409 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 046 осіб, 163 пацієнти померли. Одужали 7 768 осіб. За добу було здійснено 43 767 тестувань, зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 253 055 осіб, одужало 1 092 376. Від ускладнень хвороби померли 23 934 людини. Усього було здійснено 6 447 576 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована в Івано-Франківській (410), м. Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) і Запорізькій (214) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 297 випадків;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 111 випадків;
  • Дніпропетровська область – 120 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 61 випадок;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 214 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 150 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 36 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 115 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 103 випадки;
  • Сумська область – 48 випадків;
  • Тернопільська область – 105 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 136 випадків;
  • Черкаська область – 108 випадків;
  • Чернівецька область – 191 випадок;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними науковців, розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях.

8 лютого повідомлялося, що в Закарпатській області почали закінчуватися місця для хворих. В окремих громадах (Виноградів, Берегове, Рахів) зайнято 100% ліжок в інтенсивних терапіях, а в Рахові не залишилося вільних ліжок з підведеним киснем. Складна ситуація з місцями в лікарнях також в Івано-Франківській області.

Однак голова МОЗ Максим Степанов зазначає, що тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також