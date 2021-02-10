За добу в Україні виявили 3409 нових випадків ковіду, одужали 7 768 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 3409 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 046 осіб, 163 пацієнти померли. Одужали 7 768 осіб. За добу було здійснено 43 767 тестувань, зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 253 055 осіб, одужало 1 092 376. Від ускладнень хвороби померли 23 934 людини. Усього було здійснено 6 447 576 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків ковіду зареєстрована в Івано-Франківській (410), м. Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) і Запорізькій (214) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 297 випадків;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 111 випадків;
- Дніпропетровська область – 120 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 214 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 36 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 115 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 105 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 136 випадків;
- Черкаська область – 108 випадків;
- Чернівецька область – 191 випадок;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними науковців, розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях.
8 лютого повідомлялося, що в Закарпатській області почали закінчуватися місця для хворих. В окремих громадах (Виноградів, Берегове, Рахів) зайнято 100% ліжок в інтенсивних терапіях, а в Рахові не залишилося вільних ліжок з підведеним киснем. Складна ситуація з місцями в лікарнях також в Івано-Франківській області.
Однак голова МОЗ Максим Степанов зазначає, що тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися.