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У Києві виявили 243 нових випадків ковіду, 1 765 людей одужали

Госпіталізували 32 пацієнтів, 11 людей померли.

У Києві виявили 243 нових випадків ковіду, 1 765 людей одужали
Фото: Київрада

У Києві в понеділок, 8 лютого, виявили 243 хворих на коронавірус, померли 11 людей, одужали 1 765 пацієнтів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 141 жінки віком від 23 до 86 років, 92 чоловіків віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років та 4 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

До лікарень госпіталізували 32 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (53), Дніпровському (44) та Деснянському (42) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили вже 130 567 випадків коронавірусу.  2 458 пацієнтів померли, подолали хворобу 81 389 мешканців Києва.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявили 2 656 нових випадків ковіду, 8 865 пацієнтів одужали. Госпіталізовано 865 осіб з коронавірусом, 127 людей померли.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

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