Голова ВООЗ: "Що довше ми вакцинуємо пріоритетні групи, то більше вірус мутує"

"Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до початкового стану".

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус виступив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді". У межах заходу від озвучив, чим небезпечна вакцинація від COVID-19 винятково пріоритетних груп населення.

"Чим довше ми будемо вакцинувати з груп ризику, тим більше дамо можливість вірусу мутувати і уникати вакцини. Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до початкового стану", - підкреслив Тедрос Гебреісус.

За словами голови ВООЗ, сукупна кількість усіх вакцин від коронавірусу перевищила число людей, які інфікувалися. З одного боку це хороша новина і досягнення, водночас понад три чверті вакцин адміністрували у 10 країн, а майже дві третини людей не мають жодної вакцини. Гебреісус закликав країни ділитися своїми вакцинами з тими, хто поки не може їх собі дозволити.

Голова ВООЗ також зазначив, що пишається українськими медиками та підтримує ранні заходи, які влада вживала для протидії коронавірусу.

"Вітаю Україну з тими ранніми кроками, до яких ви вдалися, щоб протидіяти. Україна була однією з перших країн, яка розробила план готовності та відповіді на пандемію. Ми намагалися підтримувати Україну в межах усіх зусиль разом з ЄС, Світовим банком", - зазначив він.

Гебрейсус додав, що вірус можна утримувати, якщо дотримуватися карантину, ізоляції та забезпечити достатнє тестування.

Нагадаємо, що Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

4 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19. Назвати країни вона відмовилася, пославшись на конфіденційний характер цієї інформації. Вона також повідомила, що консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС, на сьогодні знаходяться на фінальній стадії.

Старт вакцинації пріоритетних груп в Україні запланований на другий тиждень лютого.