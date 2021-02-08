За добу виявили ковід у 88 киян

Найбільше випадків у Дарницькому та Солом’янському районах.

За минулу добу в Києві діагностували коронавірус у 88 осіб.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, захворіли 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіки віком від 22 до 84 рокiв, а також одна дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7-ми років.

Всього станом на 8 лютого у столиці зафіусували 130 324 випадки ковіду.

За минулу добу від ускладнень хвороби померло п'ятеро людей (загалом 2447), 114 - подолали коронавірус (загалом 79 624). Госпіталізовано за добу - 14 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах Києва.

Нагадаємо, 6 лютого в Києві виявили 197 хворих на коронавірус.