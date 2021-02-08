Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу виявили ковід у 88 киян

Найбільше випадків у Дарницькому та Солом’янському районах.

За добу виявили ковід у 88 киян
Фото: facebook/Кличко - мер

За минулу добу в Києві діагностували коронавірус у 88 осіб.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, захворіли 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіки віком від 22 до 84 рокiв, а також одна дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7-ми років.

Всього станом на 8 лютого у столиці зафіусували 130 324 випадки ковіду.

За минулу добу від ускладнень хвороби померло п'ятеро людей (загалом 2447), 114 - подолали коронавірус (загалом 79 624). Госпіталізовано за добу - 14 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах Києва.

Нагадаємо, 6 лютого в Києві виявили 197 хворих на коронавірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також