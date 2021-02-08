Зеленський знову розкритикував медичну реформу і анонсував її оновлення

"Ці хаотичні кроки - це помилка. В реформі стратегії ніякої не було".

Президент Володимир Зеленський знову розкритикував медичну реформу Уляни Супрун, назвавши її хаотичною. Він пообіцяв, що через "трішечки часу" її планують оновити.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам на форумі "Україна 30".

"Медична реформа Україні потрібна. Я вважаю, що вона не зроблена, тому що ці хаотичні кроки - давайте закривати всі заклади, які зайві, давайте не витрачати на це гроші... А потім вся країна біжить і не знає, куди везти хворих на ковід. Це помилка. Це говорить про те, що в реформі цій стратегії ніякої не було", - сказав Зеленський.

Президент обмовився, що це його власна думка, а він не є професійним медиком.

"Вважаю, що реформа тільки почалася. До неї треба ставитися по-іншому: все потрібно робити з запасом. І для лікарів (нормальна заробітна плата, нормальні умови), і для пацієнтів, і найголовніше - інфраструктура", - сказав Зеленський.

Президент додав, що неготовність медичної системи України чітко продемонструвала пандемія. "Ви знаєте і про кількість лабораторій, і про кисень", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні було "забагато бачень" медичної реформи і замало продуманих кроків.

"Треба ще трішечки часу, і ми покажемо всю цю реформу, що ми будемо робити, де зрозуміло буде, що захищені люди і лікарі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у 2018 році було запроваджено перший етап медичної реформи - українці отримали змогу самостійно обирати сімейного лікаря (серед тих лікарень, що уклали договір з НСЗУ) та підписувати з ними декларації. Кошти за отримані послуги лікарям і лікарням почала виплачувати Нацслужба здоров’я - новостворений орган-страховик, яка укладає договори з установами охорони здоров'я і закуповує в них послуги медичного обслуговування населення.

В 2020 році в Україні стартував другий етап реформи. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медустанови (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Новий етап медреформи дав можливість українцям обирати лікаря не лише первинної, а й вторинної, а також високоспеціалізованої допомоги. Лікарні тепер отримуватимуть гроші не за кількість місць, а за кількість наданих послуг, і не за субвенціями бюджету - виплати здійснює НСЗУ.

Президент Володимир Зеленський одразу після цього заявив, що медреформа потребує поліпшення, і він не допустить її другого етапу у нинішньому вигляді. Наступного дня реформу розкритикував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявивши, що її потрібно поліпшити.