ЄС схвалив відправку вакцини від COVID-19 у Японію

Скільки доз увійде в першу партію, не повідомляють.

Євросоюз схвалив відправку першої партії вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer до Японії.

Про це повідомив журналістам міністр у справах адміністративної реформи Японії Таро Коно, передає "Інтерфакс-Україна".

Коно не уточнив, скільки доз увійде в першу партію і коли вона повинна прибути в країну. За його словами, схвалення влади ЄС повинна отримувати кожна партія препарату.

На початку лютого японський міністр закордонних справ Тосиміцу Мотегі під час онлайн бесіди з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом попросив сприяння у забезпеченні стабільних поставок в Японію вакцин проти COVID-19, повідомляють місцеві ЗМІ.

Він заявив, що не хоче, щоб рішення ЄС про контроль експорту вакцин вплинуло на заплановані поставки.

Коно раніше попереджав, що обмеження ЄС на експорт вакцин вже впливають на поставки в країну.

Прем'єр-міністр Есіхіде Суга раніше повідомив журналістам, що масова вакцинація населення країни повинна початися до 20 лютого.

Питання щеплень населення стоїть в Японії досить гостро в зв'язку з запланованими на липень-серпень 2021 року літніми Олімпійськими іграми в Токіо. Як свідчать результати опитувань громадської думки, більшість населення країни виступає проти проведення Олімпіади через побоювання поширення коронавірусної інфекції.

З початку пандемії в Японії виявлено понад 400 тис. випадків зараження COVID-19, від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 6,4 тис. осіб.

Напередодні повідомляли, що у Pfizer пообіцяли докласти зусиль, щоб Україна швидше отримала вакцину від ковіду.