Кількість жертв від сходження льодовика в Індії зросла до 14, шукають ще 150 людей

В Індії унаслідок паводку, викликаного сходження льодовика, загинули 14 людей, іще 150 продовжують розшукувати.

Катастрофа трапилася в окрузі Чамолі штату Уттаракханд. Льодовик зруйнував електростанцію, жертви та зниклі є її працівниками. Рятувальники всю ніч шукали вцілилих. За даними поліції району Чамолі, 15 осіб вдалося врутявати з тунелю гідропроєкту. Ще один тунель заблокований уламками, пише CNN.

Міністр Сінг Рават заявив, що тунелі забиті уламками лавини, викликаної сходженням льодовика.

"Уттаракханд став свідком жахливої катастрофи", - зазначив Рават, додавши, що штат очікує "значних втрат серед людських життів та інфраструктури".

A glacier burst in Uttarakhand's Chamoli n flooded Dhauli Ganga river.The bodies of 10 people have been recovered after the accident. Many people are still feared missing. Wish the peace of dead souls & safety of all Indians 🙏#UttrakhandDisaster #India @KaunSandeep pic.twitter.com/ARqlAZUx1x — Devisharan Sharma (@DevisharanSha17) February 8, 2021

До місця події спрямували індійську армію та національні сили реагування на стихійні лиха.

Нагадаємо, що катастрофа трапилася близько 8 години ранку за місцевим часом. Спершу повідомляли про 10 жертв, але через складність доступу до місця сходження точна кількість невідома. Крім того, зі зниклими працівниками, яких більше 100, не було зв'язку.